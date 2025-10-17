Об этом сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

В ночь на четверг, 17 октября, в районе Владимира средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) был подавлен украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своем Telegram-канале.«Сегодня ночью средствами РЭБ на приближении к Владимиру подавлен беспилотник», — написал глава региона.По данным властей, в результате инцидента пострадавших нет. Инфраструктурные объекты и имущество граждан также остались в полной сохранности, уточнил губернатор.Сообщается, что жители западной окраины города, а также микрорайонов Юрьевец и Энергетик, слышали громкий звук ночью.