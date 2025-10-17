На выделенные средства будет реализован проект пешеходного маршрута «В поисках утерянного рецепта стекла».

Город Гусь-Хрустальный получил 3 миллиона рублей из регионального бюджета в качестве гранта за победу в конкурсе событийных мероприятий, направленных на развитие туризма. Целевые средства будут направлены на создание нового пешеходного маршрута и арт-объекта в центре города. Об этом глава Гусь-Хрустального Алексей Соколов в своем Telegram-канале.На выделенные средства будет реализован проект пешеходного маршрута «В поисках утерянного рецепта стекла». Он был разработан Комитетом по культуре и туризму для участия в конкурсе, организованном Министерством предпринимательства и туризма Владимирской области.«В рамках реализации проекта в центре Гусь-Хрустального появится новый арт-объект по мотивам композиции «Стеклянный букет» и сенсорный информационный киоск», — говорится в сообщении.Отмечается, что новый арт-объект и информационный киоск должны стать новыми достопримечательностями и повысить туристическую привлекательность города, прославляя традиции гусевских стеклоделов.Проект «В поисках утерянного рецепта стекла» станет логическим развитием ранее созданного туристического маршрута «Легенды стеклодува».