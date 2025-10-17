Победителем Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» стало Клязьминское сельское поселение Ковровского района.

Победителем Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» стало Клязьминское сельское поселение Ковровского района. В номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие ЖКХ» муниципалитет занял второе место в своей подгруппе. Об этом на официальной в соцсети рассказал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.Сегодня в Клязьминском сельском поселении, главой администрации которого является Наталья Молодцова, проживают более пяти с половиной тысяч человек. Полученные за победу в конкурсе 15 млн рублей будут направлены на развитие территории и улучшение качества жизни населения.Как отметил Игорь Игошин, недавно он встречался с Натальей Борисовной в посёлке Достижение, ставшем победителем регионального конкурса «Самая красивая деревня», и вручил учреждённый им приз «Самые инициативные». Тогда глава администрации поделилась с парламентарием планами по участию во Всероссийском конкурсе. И вот теперь настало время поздравлений.«Поздравляю от души! Желаю новых успехов!» — написал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.