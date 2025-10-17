В ночь на 17 октбяря средствами радиоэлектронной борьбы был подавлен беспилотник, приближавшийся к городу Владимиру. Как сообщил губернатор Александр Авдеев в своем телеграм-канале, падение

В ночь на 17 октбяря средствами радиоэлектронной борьбы был подавлен беспилотник, приближавшийся к городу Владимиру. Как сообщил губернатор Александр Авдеев в своем телеграм-канале, падение БПЛА не привело к жертвам или разрушениям. По словам главы региона, жители западной окраины города слышали громкий звук при падении БПЛА. На месте падения незамедлительно выехали оперативные службы. Инфраструктурные объекты не