Сегодня во Владимире функционирует девять ОЦ. Несмотря на позитивные изменения, проблему второй смены они решить пока не смогли. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Ученики в современных реалияхОколо года назад руководство областной столицы приняло решение о формировании единых образовательных центров. Для этого пришлось объединить общеобразовательные учреждения и дошкольные организации. Несмотря на то что далеко не все учителя и родители были довольны таким решением, преобразования все-таки запустили.За год во Владимире появилось девять образовательных центров.«За летний период в эти ОЦ были выделены средства на создание современных условий — в среднем от пяти до 20 миллионов рублей. Они пошли на ремонт учреждений и обновление материально-технической базы», — рассказала заместитель главы городской администрации Елена Запруднова.Так, преобразования коснулись образовательного центра № 1: там была отремонтирована школа № 26, в школе № 19 привели в порядок крышу, столовую, кабинеты, открыли спортивную площадку.Во втором ОЦ ремонтировали как детские сады, так и школы. В частности, в школе № 5 обновили асфальт и обустроили новую спортивную площадку.В третьем образовательном центре обновили здание школы № 38. Пятый центр, в состав которого входит лицей № 17, также получил новую спортивную площадку. Сейчас активно ведутся работы по созданию спортивной инфраструктуры школы № 29, а возле школы № 21 уже завершена полоса препятствий — обе эти школы являются частью шестого образовательного центра.Седьмой ОЦ также не остался без внимания: в школе № 44 отремонтировали санитарные комнаты, в школе № 45 привели в порядок и помещения, и прилегающую территорию.В восьмом ОЦ был отремонтирован один из детских садов. Немалые средства были вложены и в девятый образовательный центр: возле школы № 24 создана новая спортивная площадка, в настоящее время ведётся ремонт бассейна.«Во всех образовательных центрах создали единую психолого-педагогическую службу, службу эксплуатации зданий, которая следит за физическим состоянием всех учреждений, увеличилось количество программ дополнительного образования, укрепилась связь между детским садом и школой. И это лишь промежуточные итоги, поскольку система организации деятельности центров только формируется. Сразу мы результат не получим, он отсроченный и больше направлен на административный аппарат и на создание современных условий для наших детей», — отметила Елена Запруднова.Одним из плюсов, которые должны были получить юные владимирцы после объединения образовательных учреждений в ОЦ, — сокращение второй смены. Но этого не произошло. Число ребят, обучающихся после полудня, сократилось незначительно, и то благодаря открытию новой школы в микрорайоне Веризино.От четвертей к триместрамЧто касается перехода школ на триместровую систему, такие изменения, по словам Запрудновой, должны повысить качество образовательного процесса за счёт его более предсказуемого распределения.Учебный год теперь разделён на три триместра, каждый из которых длится примерно 11–13 недель.«В сентябре — октябре в социальных сетях было много вопросов родителей о продолжительности первых промежуточных каникул. Они были установлены с 8 по 12 октября с продолжительностью пять календарных дней. При этом основные осенние каникулы установлены в период с 17.11.2025 по 23.11.2025 с продолжительностью семь дней. Таким образом, школьники в осенний период будут отдыхать 12 дней (вместо семи, если бы они обучались по четвертям)», — пояснила она.Молодежь завлекают в школыТеперь об учителях. Их по-прежнему не хватает. Однако дефицит кадров несколько снизился за счёт молодых педагогов, которых пытаются завлечь различными надбавками и компенсацией за наём жилья. Как отметила Наталья Китаева, исполняющая обязанности начальника управления образования и молодёжной политики, если в прошлом году количество вакантных должностей педагогов и учителей составляло 207, то сейчас — 132. По подсчетам мэрии, доля молодых специалистов до 35 лет в городских школах сегодня составляет 34,5%. В прошедшем учебном году из 118 человек 99 остались работать — 84%. Всего с начала 2025 года во владимирские образовательные организации трудоустроились 222 педагогических работника, в том числе в образовательные центры — 95.