Студент из Владимирского строительного колледжа Александр Митрофанов одержал блестящую победу во Всероссийском финале профессионального конкурса «Строймастер».Соревнования проходили в Санкт-Петербурге, их ежегодно проводит Национальное объединение строителей. В категории «Студенческая лига», где соревнуются будущие специалисты, в этом году приняли участие 1200 талантливых студентов из 71 региона страны, в правительстве области.Александр Митрофанов стал абсолютным победителем в номинации «Лучший каменщик». Жюри отметило его работу как образцовую, что подтверждает высокий уровень профессионального образования во Владимирской области.