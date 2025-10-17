Во владимирской филармонии чествовали победителей и призеров окружного этапа Всероссийской общественной премии «Гордость нации — 2025». В этом году на участие в премии было подано 84 заявки

Во владимирской филармонии чествовали победителей и призеров окружного этапа Всероссийской общественной премии «Гордость нации — 2025». В этом году на участие в премии было подано 84 заявки из 16 регионов Центрального федерального округа. Они содержали проекты социального, гуманитарного и научного направлений. В трех разных номинациях отметили ижителей 33 региона. Поздравил победителей губернатор Владимирской области Александр