В Александровском районе Владимирской области минувшей ночью произошел крупный пожар, в результате которого сгорел частный жилой дом. Об этом в региональном управлении МЧС.
Сообщение о возгорании в деревне Ведево по улице Живописной поступило в пожарную часть города Карабаново 16 октября в 23:18.
На момент прибытия первых подразделений было установлено, что частный жилой дом горит по всей площади. Пожар был оперативно локализован и ликвидирован на площади 144 квадратных метра.
К тушению пожара привлекались несколько расчетов из пожарных частей городов Карабаново, Александров и Струнино.
По данным ведомства, в результате инцидента пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.
