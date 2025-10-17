Причины возгорания устанавливаются.

В Александровском районе Владимирской области минувшей ночью произошел крупный пожар, в результате которого сгорел частный жилой дом. Об этом в региональном управлении МЧС.Сообщение о возгорании в деревне Ведево по улице Живописной поступило в пожарную часть города Карабаново 16 октября в 23:18.На момент прибытия первых подразделений было установлено, что частный жилой дом горит по всей площади. Пожар был оперативно локализован и ликвидирован на площади 144 квадратных метра.К тушению пожара привлекались несколько расчетов из пожарных частей городов Карабаново, Александров и Струнино.По данным ведомства, в результате инцидента пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.