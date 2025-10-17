Урок химии:
Учитильница:
- Наташенька, встань пожалуйста, и скажи мне, какого цвета получился у тебя раствор?
Наташенька:
- Красного, Ефросения Николаевна!
Учительница:
- Умница! Садись. Пять. А какого цвета у тебя расствор получился, Маня?
Маня:
- Оранжевого, Ефросения Николаевна.
Учительница:
- У тебя, Маня, что-то не так. Поэтому ставлю тебе только три с плюсом. А как насчет Вовочки?Кокого цвета раствор у тебя получился?
Вовочка:
- Черного, Ефросения Николаевна!
Учительница:
- Два!!! Клас ложи-и-и-и-ись!
