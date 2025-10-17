Константин Великов погиб на территории Луганской Народной Республики.

В городе Гусь-Хрустальный простились с земляком, рядовым Константином Великовым, 1980 года рождения, который погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.Константин Великов погиб на территории Луганской Народной Республики. Как власти, он проявил мужество, стойкость и героизм, выполняя задачи по защите Отечества.Администрация города Гусь-Хрустальный, губернатор Владимирской области Александр Авдеев, правительство региона, военный комиссариат, а также ветераны и жители города выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшего воина.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .