27-летний иностранный гражданин обвиняется в покушении на дачу взятки полицейскому. Следователи установили, что 26 сентября 2025 года обвиняемый должен был сдавать теорию для получения

27-летний иностранный гражданин обвиняется в покушении на дачу взятки полицейскому. Следователи установили, что 26 сентября 2025 года обвиняемый должен был сдавать теорию для получения водительского удостоверения, но вместо себя отправил знакомого. Из материала пресс-службы УМВД по Владимирской области: Сотрудники полиции обратили внимание на одного из кандидатов, поведение которого вызвало подозрение. Мужчину пригласили для беседы, в