Кольчугинский городской суд вынес обвинительный приговор местному жителю, который повторно сел за руль в нетрезвом виде. Итогом стало решение о конфискации его автомобиля «Лада Гранта» в доход государства, несмотря на попытку водителя избежать наказания.Как , ночью 24 ноября 2023 года мужчина, уже лишенный прав за пьяное вождение, снова сел пьяным за руль своей «Лады Гранты» и направился в Домодедово. Его остановили сотрудники ДПС на 32-м километре трассы М-4 «Дон». Освидетельствование подтвердило, что водитель был пьян.В ходе судебного разбирательства осужденный вину не признал и заявил, что автомобиль, на котором он совершил преступление и который находился на спецстоянке, он успел продать. В качестве доказательства он представил копию договора купли-продажи.Однако прокуратура представила суду убедительные доказательства того, что сделка была фиктивной: не было сведений о перерегистрации машины, договор был незаверенной копией, а факт передачи денег и автомобиля, который находился под арестом, подтвержден не был.Суд согласился с доводами прокурора и приговорил виновного к 320 часам обязательных работ и лишению прав на 2 года. Кроме того, его «Лада Гранта» была конфискована и обращена в доход государства.Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.