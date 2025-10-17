В ходе проверки был выявлен срыв графика работ.
Ковровская городская прокуратура взяла на контроль завершение работ по реконструкции водопроводных сетей и водозаборных сооружений в селе Павловское Ковровского района. В ходе проверки был выявлен срыв графика работ, надзорное ведомство.
Работы ведутся в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Контракт, заключенный в мае 2025 года, предусматривает реконструкцию почти 14 км наружных сетей водопровода и водозаборных сооружений, которые должны быть завершены к 1 ноября 2025 года.
Как установила прокурорская проверка, подрядная организация ООО СК «КИТ» допустила существенное отставание от утвержденного графика. В частности, нарушены сроки прокладки трубопровода и подводок к домам, монтажа установки ультрафиолетового обеззараживания воды и устройства дорожного покрытия.
Основной причиной срыва сроков названо недостаточное количество рабочих: по графику на объекте должны работать 37 человек, тогда как фактически задействовано не более 17 сотрудников.
По результатам совещания, проведенного городским прокурором Максимом Лёвиным с участием представителей заказчика и органов местного самоуправления, были определены механизмы наращивания темпов строительства, включая привлечение дополнительных ресурсов.
Руководителю подрядной организации ООО СК «КИТ» внесено представление. Ход работ по реконструкции объекта остается на контроле прокуратуры.
