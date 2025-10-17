Речь идет о сети теплоснабжения, построенной еще в 1969 году.

Прокуратура Петушинского района обратилась в суд с требованием обязать администрацию поселка Городищи провести конкурс на заключение концессионного соглашения по тепловым сетям. Это необходимо для того, чтобы заставить коммунальщиков вкладывать деньги в ремонт изношенных коммуникаций.Речь идет о сети теплоснабжения, построенной еще в 1969 году, которая обеспечивает теплом жителей 15 многоквартирных домов поселка Городищи.Прокурорская проверка , что администрация передала этот объект компании ООО «Владимиртеплогаз» по простому договору аренды. Однако, согласно закону, такие объекты должны передаваться только по концессионному соглашению.Главное отличие концессии от аренды в том, что концессионер (частная компания) не только пользуется имуществом и получает доход, но и обязан за свой счет реконструировать его. Это снимает с муниципалитета бремя дорогостоящего ремонта устаревших сетей.Чтобы повысить надежность теплоснабжения в Городищах, прокуратура направила в суд иск. Надзорное ведомство будет контролировать исполнение этого требования.