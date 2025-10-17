Во Владимире избран новый председатель городского Совета ветеранов. Отчетно-выборочная конференция общественной организации пенсионеров и инвалидов состоялась 17 октября в Центре

Во Владимире избран новый председатель городского Совета ветеранов. Отчетно-выборочная конференция общественной организации пенсионеров и инвалидов состоялась 17 октября в Центре культуры и искусства на Соборной. В числе присутствовавших — временно исполняющий полномочия главы города. Владимир Гарев призвал общественников продолжать активную работу в сфере военно-патриотического воспитания. Владимир Гарев, временно исполняющий полномочия главы г. Владимира Мы должны