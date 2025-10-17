Александр Авдеев провел личный прием граждан и рабочую поездку по Ленинскому району.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев провел личный прием граждан и рабочую поездку по Ленинскому району Владимира, где местные жители указали на самые острые проблемы. В результате глава региона дал ряд поручений по благоустройству и ремонту, которые будут реализованы в ближайший год.Главный акцент сделан на решение проблем с пешеходной инфраструктурой и дорожным покрытием, которые создают опасность для жителей.Губернатор в 2026 году полностью решить проблему отсутствия пешеходной инфраструктуры на улице Семашко. Из-за ее нехватки жители испытывают серьезные трудности, а риск аварий остается высоким. На улице Офицерской со следующего года начнется поэтапный ремонт дороги и тротуаров.В планы на 2026 год включено асфальтирование территории около школы. Эти работы пройдут одновременно с капитальным ремонтом самого здания.Также решены и более мелкие, но важные для жителей вопросы. По просьбе пожилых жителей микрорайона Юрьевец, уже проведенное благоустройство до конца этого года дополнят установкой садовой мебели (лавочек и скамеек).В ходе поездки Александр Авдеев также проинспектировал ход завершения строительства многоквартирного дома для обманутых дольщиков на улице Верхняя Дуброва, 32В.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .