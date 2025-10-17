Площадка строится на месте старой и давно требовала обновления.

Во Владимире, благодаря программе инициативного бюджетирования, жители двора на Суздальском проспекте и улице Восточной получат совершенно новую спортивную площадку.Площадка строится на месте старой и давно требовала обновления. Как рассказал депутат ЗС Александр Цыганский, горожане долго просили обновить эту физкультурную зону.Проект получил финансирование из городского и областного бюджетов на общую сумму более 3 млн рублей.Заместитель начальника управления ЖКХ Александр Фёдоров , что основные работы идут по графику: уже уложен асфальт и бортовой камень. В ближайшее время строители приступят к установке баскетбольных колец и ограждению территории современным 3D-забором.Финальным этапом станет укладка специального резинового покрытия. Полностью новая спортивная площадка будет готова до конца этого года.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .