В Вязниковском районе Владимирской области продолжается масштабная реконструкция мостового сооружения через реку Селезень. Общая протяженность моста вместе с подходами составит 220 метров, а его ширина будет увеличена с 7 до 10 метров, представители подрядной организации ДСУ-3.Согласно отчету подрядчика, на текущий момент основные этапы строительства опорной конструкции уже завершены: выполнен демонтаж старого моста, возведены новые опоры, установлены балки и проведено их омоноличивание. Также произведен монтаж переходных плит и устроен выравнивающий слой из бетона.В рамках проекта запланирована установка двух локальных очистных сооружений и шести дождеприемных колодцев для улучшения водоотвода, что является важным экологическим элементом реконструкции.В целях повышения безопасности дорожного движения будут установлены новые барьерные ограждения и нанесена современная дорожная разметка.В настоящее время рабочие демонтируют старую дорожную одежду на подходах к мосту и удлиняют временную объездную дорогу. Завершение реконструкции позволит существенно улучшить транспортное сообщение в этом районе.