За последние несколько дней во Владимирской области резко возросло число дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием пешеходов. Об этом региональная Госавтоинспекция (ГИБДД).«В регионе произошло четыре ДТП с участием пешеходов, в которых травмы получили пять человек. К сожалению, среди пострадавших во Владимире — двое подростков», — говорится в сводке ведомства.ГИБДД связывает увеличение аварийности с сокращением светового дня, ухудшением видимости в условиях межсезонья и призывает граждан к максимальной осторожности.В связи с тревожной статистикой, Госавтоинспекция настоятельно рекомендует всем пешеходам использовать световозвращающие элементы на одежде.