Во время очередного рейда Госохотинспекции был спасен дикий обитатель леса: инспектор обнаружил енотовидную собаку, попавшую в браконьерскую петлю.
Специалист оперативно освободил животное из ловушки, после чего енотовидная собака смогла вернуться в естественную среду обитания, в правительстве региона.
Личность злоумышленника, установившего петлю, пока установить не удалось.
