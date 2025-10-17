Личность злоумышленника, установившего петлю, пока установить не удалось.

Во время очередного рейда Госохотинспекции был спасен дикий обитатель леса: инспектор обнаружил енотовидную собаку, попавшую в браконьерскую петлю.Специалист оперативно освободил животное из ловушки, после чего енотовидная собака смогла вернуться в естественную среду обитания, в правительстве региона.Личность злоумышленника, установившего петлю, пока установить не удалось.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .