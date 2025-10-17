За последние сутки в регионе был зафиксирован 61 сбой в работе мобильного интернета.

Жители Владимирской области продолжают сталкиваться с серьезными перебоями в работе мобильного интернета, которые длятся уже третий месяц. Если ранее жалобы поступали в основном из областного центра, то теперь проблемы затронули и крупные города региона — Муром и Ковров.За последние сутки в регионе был зафиксирован 61 сбой в работе мобильного интернета. При этом горожане стали активно жаловаться на качество связи крупнейших операторов, включая МТС и СберМобайл.Проблемы с мобильным интернетом во Владимирской области начались более двух месяцев назад. Как ранее объясняли региональные власти, причиной сбоев является «потенциальная угроза атак беспилотных летательных аппаратов».Чтобы обеспечить жителям доступ к важнейшим сервисам в условиях ограничений, региональные власти совместно с провайдерами разработали список так называемых «белых сервисов». Это социально значимые интернет-ресурсы, доступ к которым должен сохраняться гарантированно.Однако жители уже сталкивались с тем, что даже сервисы из «белого списка» работают с перебоями.Тем временем, власти продолжают работать над расширением «белых ресурсов» и активно формируют интерактивную карту «Общественные точки WiFi». Эта карта поможет жителям находить бесплатные и доступные точки Wi-Fi для подключения к сети в период действия ограничений.