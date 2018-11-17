В этот день в 1923 году была утверждена Инструкция участковому надзирателю.

17 ноября 1923 года Народным комиссариатом внутренних дел РСФСР была утверждена Инструкция участковому надзирателю. И уже 95 лет участковые уполномоченные находятся на передовых рубежах борьбы с преступностью, охраняя покой граждан и обеспечивая правопорядок.Представляя на территории своего участка органы правопорядка, сотрудники этой службы ежедневно проводят работу по предупреждению правонарушений и преступлений, контролируют образ жизни ранее судимых, общественно опасных лиц и неблагополучных в социальном плане граждан.Под чутким и пристальным контролем находится более миллиона преступивших закон граждан, к каждому из которых необходим индивидуальный подход. Сегодня в подразделениях МВД России служат около 50 тысяч участковых уполномоченных полиции, которыми ежегодно раскрывается каждое четвертое преступление.Только в прошлом году участковыми раскрыто более 340 тысяч преступлений, рассмотрено почти 13 миллионов обращений граждан.На одного участкового в среднем приходится порядка 3 тысяч обслуживаемого населения, 120 подконтрольных лиц, практически 300 рассмотренных обращений граждан.