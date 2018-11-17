Александр Малинин раскрыл тайну исчезновения старшего сына Никиты. Оказывается у молодого исполнителя были серьезные проблемы.

Александр Малинин раскрыл тайну исчезновения старшего сына Никиты. Оказывается у молодого исполнителя были серьезные проблемы.Сам Александр в уходе сына со сцены ничего плохого не видит. По словам Малинина, сегодня лишь единицы молодых исполнителей могут задержаться на вершине славы."Фабрикантов" не так уж много сейчас слышно. У Никиты был сложный психологический период, который было тяжело перенести, ведь такая слава на него свалилась", – пояснил певец.Малинин считает, что сын не был готов к той славе, что на него обрушилась. "Никита решил сделать паузу, но она оказалась слишком длинной и многого уже не вернуть", – развел руками музыкант.Однако, по словам Александра, говорить о том, что Никита пропал, не совсем верно. Молодой музыкант продолжает выступать, он лишь сменил жанр. "Сейчас он успешно пишет клубную танцевальную музыку, сочиняет песни, сам выступает, ему это нравится. Я не очень понимаю клубную музыку, также, наверное, как и он не очень понимает жанр романса. Но он реализовался, стал взрослым мужчиной, создал семью", – цитирует "Комсомольская правда" певца.Как писали "Дни.ру", Никита Малинин имел оглушительный успех на "Фабрике звезд". Его песню "Котенок" напевала вся страна. Однако внезапно исполнитель исчез, долгие годы о нем ничего не было слышно.