На арене Мегаспорт в Москве продолжается предпоследний пятый этап Гран-при по фигурному катанию. Первый соревновательный день завершался короткой программой в женском одиночном катании. Лучший результат показала россиянка Алина Загитова.

На арене "Мегаспорт" в Москве продолжается предпоследний пятый этап Гран-при по фигурному катанию. Первый соревновательный день завершался короткой программой в женском одиночном катании. Лучший результат показала россиянка Алина Загитова.Олимпийская чемпионка 2018 года за свой прокат получила от судей 80,78 балла и установила новый мировой рекорд. Отметим, что все три высших мировых достижения принадлежат россиянке. Предыдущий рекорд в короткой программе Загитова установила в сентябре нынешнего года - 79,93 балла.Короткую программу на Гран-при в Москве олимпийская чемпионка выиграла с огромным преимуществом, опередив свою соотечественницу Софью Самодуров на 13 баллов. Вторая россиянка показала результат 67,40 очка. Третьей стала швейцарка Алексия Паганини (63,43). Еще одна россиянка Полина Цурская в короткой программе заняла седьмое место (56,81).Произвольный прокат, по итогам которого станут известны призеры этапа, спортсменки покажут в субботу, 17 ноября.