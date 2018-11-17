В Калифорнии закрыты сразу два громких дела. Отсидев 20 лет, из тюрьмы вышел американец, осужденный за убийство, которого не совершал. Новый способ анализа ДНК позволил доказать его невиновность и отправить за решетку настоящих убийц. Жертва Фемиды претендует на компенсацию — по 140 долларов за день заключения, то есть больше миллиона. А чуть раньше полиция арестовала серийного убийцу, который в 70-е держал в страхе весь штат. И все благодаря генетическому профилю, размещенному в Сети.

В Калифорнии закрыты сразу два громких дела. Отсидев 20 лет, из тюрьмы вышел американец, осужденный за убийство, которого не совершал. Новый способ анализа ДНК позволил доказать его невиновность и отправить за решетку настоящих убийц. Жертва Фемиды претендует на компенсацию — по 140 долларов за день заключения, то есть больше миллиона. А чуть раньше полиция арестовала серийного убийцу, который в 70-е держал в страхе весь штат. И все благодаря генетическому профилю, размещенному в Сети.Жестокий убийца, насильник скрывался 40 лет. И вот сенсация — его поймали! Полиция зашла в соцсеть, где ищут родственников по ДНК. Следователи провели поиск в государственных и частных базах генетических данных: через сходство ДНК, по генеалогическому древу, вышли на преступника.Эксперты спорят, возможно, все было чуть-чуть не так. Но факт — доступ к данным о ДНК теперь есть не только у генетиков. У каждого, кто хочет узнать себя и других.Его предки идут из Африки в Европу, 60 тысяч лет назад, а сейчас врачи запрещают сладкое, исходя из наследственности. Свою ДНК Андрей отдавал на тесты семь раз. "Не хочется, чтобы организм был каким-то черным ящиком, в котором неизвестно, что происходит", — говорит журналист.Заглянуть за кулисы мироздания соблазнительно и модно. Новое движение — биохакинг. Нет, не взломать генетический код — расшифровать, улучшить организм. Шаг к совершенству предлагают сделать на беговой дорожке — до полного изнеможения. Клиент бежит, биохакеры пишут: давление, пульс, кислород, кровь."Мы можем очень хорошо оценить риски различных возраст-зависимых заболеваний, исходя из максимального потребления кислорода", — считает биохакер Денис Варванец.Но главное в биохакинге — тест ДНК. Чтобы ученые-генетики могли проанализировать ДНК человека, необходимо собрать его биоматериал. Например, в качестве биоматериала может использоваться слюна. По сути, нужно ею пробирку наполнить. По генетическому портрету биохакеры предложат график новой жизни — тренировки, отдых, сон, питание.Ловцы вечной молодости отправляют образцы ДНК в лаборатории по всему миру. Но в цифровую эпоху любые данные — ключ к личности. Пример: страховая компания в открытой базе данных ДНК видит, что человек склонен к диабету — медстраховку продаст дороже. А если послушать футурологов? Ужасы про генетическое оружие, на основе все тех же данных о ДНК."Их надо защищать, они ваша личная собственность, — отмечает заведующая лабораторией медико-генетического научного центра РАН Екатерина Захарова. — Никто не имеет права без вашего ведома куда-то там транслировать".Ведущий российский генетический центр. Здесь изучают редчайшие наследственные болезни. Картотеку ДНК собирают десятки лет. Успокаивают — кроме диагноза, по геному можно определить разве что цвет глаз, волос, национальность."Все образцы закодированы. Никак фамилия, имя, отчество не подписаны, — заверяет заведующая лабораторией молекулярно-генетической диагностики №1 МГНЦ РАН Ольга Щагина. — Даже если инопланетяне захотят похитить наши ДНК".А вот для всемирного обмена придется создать единую защищенную сеть. Цифровые технологии дают генетике возможность рывка. И разным странам логично объединить усилия. Если, конечно, человечество хочет двигаться вперед вместе. А не обособленными гаплогруппами, как сто тысяч лет назад.