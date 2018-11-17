По последим данным, в американском округе Бьютт, расположенном на севере штата Калифорния, число жертв природного пожара возросло до 71. При этом общее число погибших в результате стихийного бедствия составило 74.

По последим данным, в американском округе Бьютт, расположенном на севере штата Калифорния, число жертв природного пожара возросло до 71. При этом общее число погибших в результате стихийного бедствия составило 74.По словам шерифа округа, в течение минувших суток были обнаружены тела восьми погибших. Одновременно число пропавших без вести превысило 1000. Местные власти отметили, что сведения о пропавших без вести не слишком точны, так как в них могут дублироваться люди с одинаковыми именами и фамилиями, передает ТАСС.Как сообщалось, в настоящее время площадь бушующего на севере Калифорнии природного пожара составляет более 566 квадратных километров, он признан самым разрушительным в истории штата. Огнем уничтожены около 12 тысяч сооружений, в том числе, 9,7 тысячи жилых домов.Сейчас в ряде округов штата действуют режимы чрезвычайной ситуации. Президент США Дональд Трамп распорядился выделить региону из федерального бюджета средства, необходимые для борьбы со стихийным бедствием.