Дональд Трамп ответил на вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует дело о якобы российском вмешательстве в американские выборы. Глава Белого Дома пояснил, что ответы составлены в письменном виде. При этом, он занимался ими лично, без помощи юристов. Мюллеру документы он пока не отправил.

Дональд Трамп ответил на вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует дело о якобы российском вмешательстве в американские выборы. Глава Белого Дома пояснил, что ответы составлены в письменном виде. При этом, он занимался ими лично, без помощи юристов. Мюллеру документы он пока не отправил.Спецслужбы США обвинили Россию во вмешательстве в американские выборы 2016 года, напоминает телеканал "Россия 24". Расследование идет уже больше года, однако никаких доказательств так и не удалось обнаружить.