Неожиданное событие в политической афише Вашингтона. Атлантический совет — известный аналитический центр, который продвигает идеологию НАТО — пригласил с докладом о политическом ландшафте России Марка Фейгина.

Неожиданное событие в политической афише Вашингтона. Атлантический совет — известный аналитический центр, который продвигает идеологию НАТО — пригласил с докладом о "политическом ландшафте России" Марка Фейгина. Чем мог заинтересовать американских политологов бывший адвокат Pussy Riot и Надежды Савченко, недавно лишенный статуса за "нецензурные высказывания в соцсетях в адрес коллег и их клиентов"? И почему он боится журналистов "Вестей"?На фотографии из Вашингтона российские оппозиционеры улыбаются — передали в Госдеп и Конгресс свои списки, против кого из россиян ввести санкции. Но увидев микрофон с логотипом "Россия" и настроение их ухудшилось."Знакомый микрофон. — Здравствуйте. Вы передали списки? Удалось передать списки? — Всё удалось. Всё успешно. — А с кем встречались? -С кем надо, с тем и встречались".Особенно расстроился бывший адвокат Pussy Riot, Марк Фейгин — который стал выталкивать нас из лифта."Не надо заходить! В лифт не надо заходить! — Почему? — А зачем вы заходите в лифт? — А почему вы толкаетесь? — А зачем вы в лифт заходите? — А зачем вы толкаетесь? – Ну, я же вам не сказал, что я вам разрешил снимать. — А это ваш лифт в здании? Руки уберите".За нарушение этики Фейгина в России лишили адвокатского статуса, но в Америке, несмотря на попытки захвата лифта, принимают. Например, в Атлантическом совете, который возглавляет Джон Хантсман, посол США в России. С американским Конгрессом и Госдепом приглашенные буквально говорят на одном языке — обсуждали российскую агрессию в Крыму, в Донбассе, в Сирии, да и по всему миру."В комитете по международным делам Сената и Палаты представителей, мы даже в большей степени получали информацию о том, как обстоят дела с законопроектом, который предполагается обсуждать в новом составе Конгресса", — заявил он.А готовы ли российские либералы защитить русскоязычное меньшинство и демократические ценности в Прибалтике, как они это делают в России? — спросили гостей. Ведь в Латвии русский язык уже и в частных школах изучать запрещено. Но оказалось, что универсальные ценности на некоторых не распространяются."Почему люди, которые живут 27 лет в независимой Латвии и Литве не удосужились выучить язык этих стран? С моей точки зрения проявление некого неуважения суверенитета балтийских стран. Я, как житель балтийской республики считаю, что идея по развитию собственного языка и культуры — это абсолютно правильный тренд и правильное действо", — заявил Иван Тютрин.Всё правильно делает и Вашингтон, говорили приглашенные. Надо усиливать санкционное давление на Москву, которую обвиняют в разного рода вмешательствах. При этом предлагая свои санкционные списки, российские оппозиционеры приглашают Америку вмешаться во внутренние дела России.