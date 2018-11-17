Скончался Евгений Осин. Певцу было 54 года. Причина смерти исполнителя пока неизвестна.

Скончался Евгений Осин. Певцу было 54 года. Причина смерти исполнителя пока неизвестна.Евгения нашли мертвым в его квартире. Данную информацию телеграмм-каналу LifeShot подтвердил директор певца.По предварительным данным, у Осина остановилось сердце. Что именно произошло с артистом будет установлено после судмедэкспертизы.Недавно Евгений повредил руку, упав с мотоцикла. Тогда артист предпочел не обращаться за помощью к медикам, решив, что все и так пройдет. Вскоре ему стало хуже."С рукой творится что-то страшное – началось нагноение. Мы привезли к Осину дорогого врача, чтобы прямо на дому сделать рентген, но Женя отказался. А врач сказал, что могут даже ампутировать руку, если лечение не начать", – пожаловалась тогда телеведущая Дана Борисова, которая помогла певцу бороться с алкогольной зависимостью.