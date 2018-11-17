Продолжается регулярный чемпионат баскетбольной Евролиги. В пятницу, 16 ноября, прошли очередные матчи. Московский ЦСКА на выезде нанес поражение мюнхенской Баварии. Встреча завершилась со счетом 93:79 в пользу российской команды​​​.

Продолжается регулярный чемпионат баскетбольной Евролиги. В пятницу, 16 ноября, прошли очередные матчи. Московский ЦСКА на выезде нанес поражение мюнхенской "Баварии". Встреча завершилась со счетом 93:79 в пользу российской команды​​​.Самым результативным игроком в составе армейцев стал форвард Кори Хиггинс, набравший 18 очков. У проигравших по 14 очков набрали Нихад Дедович и Деррик Уильямс.ЦСКА одержал седьмую победу подряд и в турнирной таблице делит лидерство с мадридским "Реалом" (тоже семь побед в активе). Обе команды остаются единственными, идущими без поражений.