На стадионе Эмирейтс в Лондоне прошел товарищеский матч между сборными Бразилии и Уругвая. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу бразильской команды.

На стадионе "Эмирейтс" в Лондоне прошел товарищеский матч между сборными Бразилии и Уругвая. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу бразильской команды.Единственный мяч в составе победителей на 76-й минуте забил нападающий французского клуба "Пари Сен-Жермен" Неймар. Форвард реализовал пенальти. Отметим, что команды играли боевыми составами.