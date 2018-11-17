В Санкт-Петербурге завершает свою работу культурный форум, который охватил, кажется, всю Северную Столицу. Обсуждают театры, музыку, живопись, градостроительство. Даже о футболе говорили. С культурной точки стороны, которой там явно не хватает.

В Санкт-Петербурге завершает свою работу культурный форум, который охватил, кажется, всю Северную Столицу. Обсуждают театры, музыку, живопись, градостроительство. Даже о футболе говорили. С культурной точки стороны, которой там явно не хватает.Наблюдая за работой форума, а в нем принимают участие 35 тысяч человек из ста стран мира, сегодня сложно представить, что шесть лет назад, как напомнил Президент, он был площадкой всего для трёх сотен участников. И это ещё раз доказывает, насколько велик в мире запрос на культурную дипломатию."Культура рассматривается, как стратегический потенциал государства. Как велик этот потенциал в России, знают не понаслышке. Нашу страну отличает уникальное многообразие языков и традиций. Они веками переплетались друг с другом, обогащали друг друга, и наполняли отечественных живописцев, литераторов, живописцев силой и вдохновением на создание культурных брендов, без всякого преувеличения, мирового значения. Мы, конечно, этим очень гордимся, и главное, четко понимаем миротворческую миссию самой культуры", — отметил Владимир Путин.На полях форума уже подписаны десятки соглашений. За право принимать у себя "Русские сезоны" боролись сразу несколько европейских стран. Эстафета в результате перешла от Италии к Германии.Самая неожиданная коллаборация дня: "Зенит" и Александринский театр. Теперь они вместе займутся воспитанием молодых футболистов. В свете недавних скандалов решили предложить игрокам альтернативные варианты досуга.Деловая программа второго дня форума началась с бизнес-завтрака в музее Фаберже. Пройдя по коридорам крупнейшего частного музея страны, участники точно должны задуматься о своих инвестиционных портфелях. В Министерстве культуры меценатам готовы предложить особые льготы. Закон — уже на рассмотрении в Госдуме.14 секций, которые одновременно работают на десятках площадок. И это помимо обязательной программы в Культурной столице. Участники стараются успеть везде. Ведь впереди — заключительный день форума.