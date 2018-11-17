Анонимный источник в Центральном разведывательном управлении США заявил, что убийство журналиста Джамаля Хашогги не могло произойти без ведома или даже участия властей Саудовской Аравии.

Анонимный источник в Центральном разведывательном управлении США заявил, что убийство журналиста Джамаля Хашогги не могло произойти без ведома или даже участия властей Саудовской Аравии.В ЦРУ заявляют, что собрали доказательства в подтверждение этой версии, однако, как как сообщает издание Washington Post, президент США Дональд Трамп к подобным заявлениям отнесся скептически, передает телеканал "Россия 24".Тем временем, посол Саудовской Аравии в США заявил, что никогда не предлагал Джамалю Хашогги приехать в Турцию. По словам дипломата, в последний раз он общался с журналистом год назад.Как сообщалось, Джамаль Хашогги пропал на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Позже стало известно о его гибели, якобы, из-за ссоры с сотрудниками учреждения. По этому делу задержаны 18 человек.