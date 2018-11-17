По всей территории Канады прошли мощные снегопады, серьезно осложнившие жизнь местному населению. Местами в стране выпало до трех месячных норм осадков.

По всей территории Канады прошли мощные снегопады, серьезно осложнившие жизнь местному населению. Местами в стране выпало до трех месячных норм осадков.Наиболее сильные снегопады были зарегистрированы в атлантических провинциях — Новая Шотландия, Ньюфаундленд и Лабрадор, Остров принца Эдуарда и Нью-Брансуик. В Новой Шотландии высота снежного покрова уже превысила 25 сантиметров при средней норме ноября 9 сантиметров, в городах Монреаль и Квебек-Сити выпало от 10 до 15 сантиметров снега, в Торонто и Оттаве — 9 и 11 сантиметров соответственно, при этом снегопад не прекращается.Идущие снегопады внесли существенные коррективы в жизнь жителей страны. В результате разгула стихии во многих аэропортах отменены или задержаны сотни авиарейсов, сотрудники полиции сообщают о резком увеличении числа дорожно-транспортных происшествий, сообщает ТАСС. Власти рекомендуют жителям по возможности переждать непогоду дома и не пользоваться личным автотранспортом без особой необходимости.На улицы городов выведена вся имеющаяся в наличии снегоуборочная техника, на помощь коммунальщикам вышли местные жители, которые самостоятельно расчищают тротуары в жилых районах.