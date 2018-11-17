Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных, шокировавший общественность нестандартным внешним видом, взбешен из-за прозвища, которое ему дали журналисты. Молодой человек в грубой форме попросил не называть его фриком.

Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных, шокировавший общественность нестандартным внешним видом, взбешен из-за прозвища, которое ему дали журналисты. Молодой человек в грубой форме попросил не называть его фриком.Нервы у Дениса не выдержали после очередной публикации в СМИ, где рассказывалось о том, как Шальных играет со своими котами. Сын Елены Яковлевой разразился матом."Соревнования на самый ******** (тоже, что и "сумасшедший" – прим.ред.) и тупой кликбейт заголовок бесполезных новостей обо мне продолжаются.*** ("ой" – прим.ред.) ну сколько можно меня "фриком" называть?" – обратился со своей страницы в соцсети Денис (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены – прим.ред).По мнению молодого человека, фрики – это общественно опасные люди, он же просто имеет нестандартную внешность. "Вы бы посмотрели к примеру фильм Castle Freak и прикинули, что это вообще за фрики такие, вместо того чтоб лепить тег на каждого второго ******** ("дурака" – прим.ред) с наколками и дырками в ****** ("на лице" – прим.ред.). Там настоящий ******* урод, живущий в замке, ожесточенно убивает молодых мужчин и женщин. Я такой ****** ("ерундой" – прим.ред.) не занимаюсь", – отметил Шальных.Кроме того, Денис подчеркнул, что он достаточно красив. "У меня довольно приятные черты лица, когда я не жирный, так что не нужно называть меня уродом, ******** ("плохие люди" – прим.ред.). Очень обидно получается! Ведете себя как алые у входа в Ульдир", – заключил Денис.Отметим, что молодой человек действительно довольно сильно преобразился. Денис отрастил бороду и сменил прическу. Эти изменения сделали внешность Шальных мягче, а глаза выразительнее. Печальный взгляд и вовсе сражает поклонниц мужчины наповал.Как писали "Дни.ру", Денис обладает нестандартной внешностью: он татуирован буквально с головы до ног, а также имеет несколько жутких шрамов. Многочисленные наколки единственный наследник Елены Яковлевой делал в юности, выражая социальный протест.Летом с Шальных приключилась беда – Денис покалечил руку из-за чего перенес операцию. Мужчине потребовалась помощь медиков после того, как он получил переломы пальца ноги и кисти руки.