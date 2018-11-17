В дежурную часть поступило сообщение о том, что подъезд одного из домов на Широкой улице заминирован...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Северное Медведково задержали 50-летнего жителя столицы по подозрению в ложном сообщении о минировании.В дежурную часть территориального отдела полиции поступило сообщение о том, что подъезд одного из домов на Широкой улице заминирован.По указанному адресу незамедлительно были направлены оперативные службы. В ходе проверки территории предметов, представляющих опасность для окружающих, обнаружено не было.В результате проверки сотрудники полиции задержали подозреваемого на Широкой улице.По данному факту отделом дознания ОМВД России по району Северное Медведково возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29