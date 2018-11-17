Злоумышленник при помощи специальных инструментов открыл замок входной двери квартиры, но, услышав шум внутри помещения, скрылся с места происшествия...

Сотрудники УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками ОУР УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 40-летнего ранее судимого приезжего по подозрению в попытке кражи из квартиры пенсионерки.В полицию поступило сообщение от 73-летней женщины, проживающей на Партизанской улице. Она рассказала, что неизвестный пытается открыть входную дверь в ее квартиру.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на Молодогвардейской улице. Установлено, что злоумышленник при помощи специальных инструментов открыл замок входной двери, но, услышав в квартире шум, скрылся с места происшествия.По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Кунцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудники полиции проводят дальнейшие мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39