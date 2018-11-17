Опубликована последняя видеозапись с Евгением Осиным. Кадры сделаны в больнице, куда певец попал после очередного запоя.

Опубликована последняя видеозапись с Евгением Осиным. Кадры сделаны в больнице, куда певец попал после очередного запоя.На видео, которое сняли журналисты Рен ТВ, артист запечатлен в столовой. Он несколько раз спрашивает у повара, с чем суп. Женщина отвечает, что с овощами, а Осин через несколько секунд повторяет свой вопрос. Видимо, у артиста были проблемы с памятью.Когда корреспондент поинтересовался, из-за чего Евгений попал в больницу, то отвечает, что плохо себя почувствовал и сейчас проходит обследование. После этого певец пожаловался журналисту, что у него нет кружки.Как писали "Дни.Ру", Евгений Осин был найден мертвым в своей квартире 17 ноября. В последний год певца преследовали несчастья. В мае он повредил руку. Тогда артист предпочел не обращаться за помощью к медикам. Вскоре ему стало хуже, конечность загноилась.