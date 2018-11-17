Злоумышленники, действуя по предварительному сговору, насильно посадили потерпевших в автомобиль и, угрожая, стали требовать у них денежные средства в размере 4 млн рублей...

«Сотрудники уголовного розыска УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОМВД России по району Бибирево задержали пятерых приезжих мужчин по подозрению в вымогательстве», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В отдел полиции поступило сообщение от жительницы столицы. По ее словам, неизвестные насильно удерживают ее знакомого и его приятеля и требуют у них крупную сумму денег.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались приезжие мужчины в возрасте от 23 до 25 лет, трое из которых ранее судимы.Как установили сотрудники полиции, злоумышленники, действуя по предварительному сговору, насильно посадили потерпевших в автомобиль и, угрожая, стали требовать у них денежные средства в размере 4 млн рублей. После прибытия на адрес, который назвали потерпевшие для передачи части вышеуказанной суммы, злоумышленники были задержаны сотрудниками полиции.Следствием ОМВД России по району Бибирево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 163 УК РФ «Вымогательство». Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29