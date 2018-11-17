Члены Единой России в регионах вырабатывают предложения по повышению эффективности работы партии в рамках масштабных дискуссий Обновление-2018, которые проходят в преддверии XVIII съезда ЕР. Одна из главных инициатив – введение грантовой поддержки первичных отделений партии. С такой идеей выступили в Тюменской, Псковской, Самарской областях и других регионах страны.

Члены "Единой России" в регионах вырабатывают предложения по повышению эффективности работы партии в рамках масштабных дискуссий "Обновление-2018", которые проходят в преддверии XVIII съезда "ЕР". Одна из главных инициатив – введение грантовой поддержки первичных отделений партии. С такой идеей выступили в Тюменской, Псковской, Самарской областях и других регионах страны.На необходимость грантовой поддержки первичек одними из первых указали тюменские партийцы. По словам секретаря местного регионального отделения "ЕР" Андрея Артюхова, в реготделении такая система действует с 2014 года. За прошедшие несколько лет, отметил он, реализовано около трех тысяч инициатив.В рамках конкурса соцпроектов денежные награды получают лучшие первичные отделения. Главная цель конкурсов, отметил Артюхова, заключается в популяризации гражданских инициатив и развитии волонтерского движения. По его мнению, введение грантов поможет активизировать работы первичек "Единой России" и объединить вокруг партии местных активистов.Артюхова поддержал и зампред Тюменской городской думы Дмитрий Осипов. Он отметил, что в одной только столице региона более семи тысяч членов "ЕР" и еще несколько тысяч сторонников партии. "В городском отделении – 273 первички, и каждый год они реализуют 400-450 инициатив, то есть добрых дел, и здесь их, конечно, мотивирует, в том числе, и грантовая поддержка", – рассказал законодатель.В свою очередь, самарские единороссы уверены, что выделение грантов первичным отделениям повысит их мотивацию к работе и решению проблем на местах. Секретарь Самарского регионального отделения Екатерина Кузьмичева посетовала, что пока не все члены первичек могут сами оформить грантовые заявки, правильно рассчитать экономические аспекты и учесть юридические вопросы. Экономистов, юристов, бизнесменов и общественников необходимо привлечь к консультациям и организовать обучение активистов первичных отделений для работы с грантовыми программами, уверена она.О необходимости поддержки первичных отделений говорили и в рамках дискуссионной площадки в Рязани. Предложение озвучил член президиума регионального политсовета Сергей Филимонов. Он также отметил важность регулярного освещения деятельности первичек в СМИ.На значимость грантовой поддержки обратили внимание также псковские единороссы. Как отметил первый заместитель секретаря Псковского регионального отделения "ЕР", вице-спикер областного собрания Виктор Остренко, в регионе было озвучено больше 100 предложений.Аналогичное предложение прозвучало и в рамках местного этапа дискуссии в Республике Северная Осетия – Алания. По словам главы исполкома регионального отделения партии Марата Едзоева, грантовый конкурс будет способствовать решению конкретных проблем населения. При этом важно, подчеркнул единоросс, чтобы предлагаемые проекты были поддержаны самими людьми.В преддверии XVIII съезда "ЕР", который пройдет в начале декабря в Москве, партия проводит серию региональных дискуссий. На них обсуждаются ряд вопросов, направленных на повышение эффективности работы "Единой России", укрепление взаимодействия с людьми и общественными институтами.