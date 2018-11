Откровения из личной жизни, интригующие фотографии и скандальные заявления – звезды и в выходные дают о себе знать. Мы нашли для вас все самое интересное. Дни.ру собрали последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 17 ноября 2018 года.

Откровения из личной жизни, интригующие фотографии и скандальные заявления – звезды и в выходные дают о себе знать. Мы нашли для вас все самое интересное. "Дни.ру" собрали последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 17 ноября 2018 года.Юлия Барановская уехала из России. Телеведущая проводит время в Италии. На своей странице в Instagram Барановская поделилась фотографиями из заграничной поездки. Практически на всех снимках Юлия позирует одна.Поклонники в восторге от снимков Барановской. Большинство оставляют под фото восторженные комментарии, однако не обошлось и без скольких замечаний. Так, один из подписчиков напомнил телеведущей о недавнем скандале с семьей Аллы Пугачевой, в который втянули и Барановскую. "Юля к Галкину что ли укатила?" – написал хейтер.Представители королевской семьи принцы Гарри и Уильям, а также их жены Меган Маркл и Кейт Миддлтон посетили прием фонда Royal Foundation. Светское мероприятие прошло в Лондоне.На ужин экс-актриса пришла в черном платье без бретелек и V-образным вырезом. В подобном наряд ее героиня Рэйчел Зейн щеголяла в сериале "Форс-мажоры". Только тогда Меган не была беременна и ее грудь выглядела гораздо меньше. На этот же раз платье сидело довольно вульгарно, оголяя через чур много кожи в области груди жены принца Гарри.Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных, шокировавший общественность нестандартным внешним видом, взбешен из-за прозвища, которое ему дали журналисты. Молодой человек в грубой форме попросил не называть его фриком.Нервы у Дениса не выдержали после очередной публикации в СМИ, где рассказывалось о том, как Шальных играет со своими котами. Сын Елены Яковлевой разразился матом. Подробности читайте наряду с другими новостями шоу-бизнеса на сайте "Дни.ру".Жена Константина Хабенского Ольга Литвинова показала фотографии подросшей дочери Александры. Фанаты актера от снимков пришли в восторг.На одной из фото Саша стоит в синей балетной пачке перед зеркалом. Наряд очень идет малышке. "Рубрика "Хочу в Большой", – подписала фотографию Литвинова (орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.).На шоу "Голос" завершился этап слепых прослушиваний. В эфире Первого канала наставники Ани Лорак, Баста, Сергей Шнуров и Константин Меладзе сформировали свои команды. Но и в заключительном выпуске этой части шоу не обошлось без неожиданностей.Одним из самых ярких конкурсантов "Голоса" стал Томас Грациозо из Италии. Он исполнил зажигательный хит группы The Police "Every Breath You Take". Члены жюри были впечатлены вокалом и все повернулись к Томасу, нажав на кнопку. Ани Лорак даже покинула свое кресло и пустилась в пляс. Певица так куражилась перед итальянцем, что даже вспотела.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 17 ноября 2018 года, читайте в и специальных .