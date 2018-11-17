Найдено объяснение внезапному уходу из соцсетей Анастасии Костенко. Народ считает, что модель довели не только скандалы и распри вокруг имени ее мужа, но и его бывшие жены.

Найдено объяснение внезапному уходу из соцсетей Анастасии Костенко. Народ считает, что модель довели не только скандалы и распри вокруг имени ее мужа, но и его бывшие жены.Так, в одной из фан-групп "Дома-2" в Instagram появился скрин записи, которую якобы оставил на своей странице Дмитрий Тарасов. Подлинность поста не установлена.Однако к записи прикреплена фотография, на которой мужчина, очень похожий на футболиста, фотографирует картонную куклу Ольги Бузовой. "***** (тоже, что и "ой". – Прим.Ред.) Случайно, по старой привычке принес Ольху домой. Новая жена не оценила шутку и ушла. *** (тоже, что и "все равно". – Прим.Ред.) зато йогуртом по акции затарился", – говорится в посте (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены. – Прим.Ред.).Поклонники футболиста не поверили, что он мог так поступить и обвинили в провокации Ольгу Бузову. "Уже до тошноты достала Бузова. Не знает куда влезть. Занялась бы личной жизнью. А то все на показуху. Сама Тарасова цепляет и никак не может угомониться", – написал один из фанатов Дмитрия.Отметим, что скандал вокруг развода Тарасова и Бузовой никак не утихнет. Когда Дмитрий Тарасов ушел от Ольги Бузовой к Костенко, разгневанные фанаты Тарабузиков, как ласково называли пару поклонники, буквально обрушились на Анастасию. И по сей день в соцсети модели пишут злобные комментарии, обвиняя девушку в разрыве звездной пары. Порой у Костенко сдают нервы и она удаляет свою страницу.