Перенесшая операцию Анита Цой готова вернуться на сцену. Певица рассказала о запретах и о том, как сейчас чувствует себя.

Перенесшая операцию Анита Цой готова вернуться на сцену. Певица рассказала о запретах и о том, как сейчас чувствует себя.На днях артистке удалили желчный пузырь. В больницу она попала прямо с концерта."У меня остались четыре дырочки на животе. Теперь я без желчного пузыря. Осталась без желчи и яда – как я теперь буду в мире шоубизнеса существовать? Ведь без этого здесь нельзя", – рассказала певица.Врачи выдали Аните целый список рекомендаций. Цой старается выполнять все предписания, но некоторые даются ей с трудом. К примеру, под запрет попали плотские утехи. Певице придется на несколько месяцев воздерживаться от сексуальных игрищ. Артистка, услышав об этом, пришла в ужас."Но если очень-очень захочется, то запрет можно и нарушить", – цитирует "Собеседник" Аниту.Напомним, во время выступления в Краснодарском крае певица почувствовала себя плохо, и ее пришлось срочно госпитализировать из-за болей в пояснице. Позже она перенесла операцию.