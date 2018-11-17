Роскомнадзор не выявил фактов несоблюдения многофункциональными центрами закона о персональных данных. Ранее Коммерсант сообщал, что в нескольких МФЦ на компьютерах общего пользования в открытом доступе хранятся сотни разных документов (копии паспортов, СНИЛС, анкет, реквизиты счетов в банках)​​​.

Роскомнадзор не выявил фактов несоблюдения многофункциональными центрами закона о персональных данных. Ранее "Коммерсант" сообщал, что в нескольких МФЦ на компьютерах общего пользования в открытом доступе хранятся сотни разных документов (копии паспортов, СНИЛС, анкет, реквизиты счетов в банках)​​​.Как уточняет РИА Новости, эти компьютеры посетители МФЦ используют, например, для загрузки копий документов на портал госуслуг. Хозяева документов, воспользовавшись общим компьютером, забывают удалить файлы, сотрудники МФЦ также не делают этого. Скан-копии любой желающий может скачать на внешний носитель (флешку) или же отправить себе по почте, пишет газета.Между тем, подтверждений несоблюдения МФЦ требований закона о персональных данных нет, констатировал Роскомнадзор.