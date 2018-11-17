Посла России в Финляндии Павла Кузнецова вызвали на 16 ноября в финское министерство иностранных дел из-за инцидента с работой GPS.

Посла России в Финляндии Павла Кузнецова вызвали на 16 ноября в финское министерство иностранных дел из-за инцидента с работой GPS.Как передает "Интерфакс", об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на главу МИД Финляндии Тимо Сойни.В Хельсинки хотят от Москвы объяснений о сбоях с 16 октября по 7 ноября в работе GPS во время учений НАТО Trident Juncture ("Единый трезубец") в Лапландии. Ранее в этом Россию обвинила Норвегия.Отмечается, что помехи в работе GPS отмечались и на территории Финляндии — от Рованиеми до норвежской границы и к востоку от Киттиля до российской границы.Премьер-министр страны Юха Сипиля проинформировал общественность, что будет проведено расследование о возможном вмешательстве Москвы в работу спутниковых навигационных систем.В свою очередь глава парламентской комиссии по международным делам Матти Ванханен отметил, что Финляндия уведомила Россию, что "военные учения не должны угрожать безопасности гражданских лиц".12 ноября в Кремле сообщили, что им ничего неизвестно о якобы имевшем место вмешательстве России в работу GPS во время учений Trident Juncture.В ходе своего визита в Москву 13 ноября министр внутренних дел Финляндии Кай Мюкканен обсудил сбой в работе спутниковых навигационных систем на встрече с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым, главой МВД Владимиром Колокольцевым, руководителем МЧС Евгением Зиничевым и главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным.