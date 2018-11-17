Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко – личность весьма любопытная. Учеба на дизайнера, работа в сексе по телефону, служба в армии, участие в политической деятельности – за 37 лет своей жизни одиозный парламентарий успела сменить много видов деятельности. Некоторые детали ее биографии хорошо известны широкой общественности, о других, причем весьма пикантных, по-прежнему знают немногие.

ДепутатВерховной рады Украины Надежда Савченко – личность весьма любопытная.Учеба на дизайнера, работа в сексе по телефону, служба в армии, участие вполитической деятельности – за 37 лет своей жизни одиозныйпарламентарий успела сменить много видов деятельности. Некоторыедетали ее биографии хорошо известны широкой общественности, о других,причем весьма пикантных, по-прежнему знают немногие.Надя из КиеваНадеждаСавченко родилась в 1981 году в Киеве. О ее ранних годах известно мало. В молодости будущий капитан украинской армии выбрала вполнеженскую специальность – дизайнер-модельер. После этого училась нафакультете журналистики главного украинского вуза – Киевскогонационального университета.Но в стенах КНУ Савченко пробыла недолго. Спустя год неожиданно ушлаиз университета. Поступок странный, ведь элитный вуз и престижный факультет – это пропуск в успешную жизнь, отличный старт для стремительной карьеры. Скорее всего, Савченко поняла, чтохочет заниматься совсем другим.Из железнодорожников в десантуруОставивуниверситет, она решила поступить на службу в армию. Савченко сталарадистом в Железнодорожных войсках. Но и там ей не понравилось, поэтомубудущий депутат перевелась в 95-ю десантную бригаду.О службе тамСавченко любила рассказывать в драматических подробностях. ДепутатВерховной рады вспоминала, что командир поставил условие:если она пробежит 15 километров в полной амуниции и с 15-килограммовым рюкзаком на равных с другими военнослужащими, то ее примут в подразделение.Сослов Савченко, она не только пробежала маршрут и не отстала от других,но еще и несла на себе трех солдат. Впрочем, складывается впечатление,что депутат все же преувеличивает. Столь серьезную нагрузку может невыдержать даже молодой, здоровый мужчина, не говоря уже о женщине. Физиологические особенности никто не отменял.Иракские откровения2004 году Савченко в составе украинского миротворческого контингентаотправляется в Ирак. Там она в течение шести месяцев прослужила стрелком3-й роты 72-го отдельного механизированного батальона.Командировкав арабскую республику стала одним из самых скандальных эпизодов вистории украинской армии. Безудержное пьянство, разврат, контрабандавалюты – все это стало частью будней вояк из Незалежной.Своивоспоминания о том времени Савченко изложила в автобиографической книге"Сильное имя Надежда". В частности, теперь уже бывшая "героиняукраинского народа" призналась, что мылась в душе вместе с шестьюмужчинами. Правда, она утверждает, что купалась в тельняшке и трусах, апарни – те раздевались догола. "Мне было пофиг, да и им тоже!" -признавалась Савченко.Несмотряна то, что особой красотой Савченко не отличается, в Ираке у неенашлись поклонники. Во всяком случае, так утверждает сама Надежда. Якобык ней сватался местный мужчина, которого она называла "иракскимпринцем". По ее словам,ухажер приносил ей цветы и финики и предлагал командованию 50 тысячдолларов за ее выкуп.Несостоявшаяся летчицаПослевозвращения на родину Савченко была принята в Харьковский институтлетчиков. Учеба давалась будущему депутату нелегко: ее два разаотчисляли как непригодную к вылетам. Работать с ней никто не хотел,поэтому после окончания вуза она стала не летчиком, а штурманомвертолета.2014 году Савченко оказалась в Донбассе, где в составе печальноизвестного карательного батальона "Айдар" приняла участие в боевыхдействиях против ополченцев. Побывавший в украинском плену священникВладимир Морецкий рассказывал, что Надюша предлагала сдать пленных на органы и заработать денег."Да, я убивала"середине июля 2014 года Савченко попала в плен к ополченцам избатальона "Заря". В Сети появилась видеозапись ее допроса, где онапризналась, что работала наводчицей. "Убивала ли я? Ну да, яубивала", – заявила Савченко.марте 2016 года Донецкий городской суд Ростовской области призналСавченко виновной в смерти российских журналистов Антона Волошина иИгоря Корнелюка. Наводчицу приговорили к 22 годам колонии общего режима.Однакоспустя два месяца, в конце мая 2016 года, она была помилованапрезидентом России по просьбе родственников погибших корреспондентов. Втот же день она прибыла в аэропорт Борисполь, где ее встречали какнародную героиню.Новое делоНона геройских лаврах наводчица почивала недолго. Из-за своей точкизрения на войну в Донбассе она снискала множество врагов в украинскойполитической элите и растеряла весь авторитет в обществе.В частности,депутат призвала к переговорам с непризнанными Донецкой и Луганскойреспубликами. В декабре 2016 года эффект разорвавшейся бомбы произвелаее встреча с тогдашними главами ДНР и ЛНР – Александром Захарченко иИгорем Плотницким.Оченьскоро Савченко из народного героя превратилась в изгоя. В марте 2018года ее обвинили в подготовке теракта против высшего руководства страны илишили депутатской неприкосновенности.СейчасСавченко находится в следственном изоляторе. Тем не менее сдаватьсяона не собирается. Одиозный парламентарий заявила, что намерена бороться за постпрезидента на выборах, которые пройдут через полгода. Лишение свободы еене смущает: по словам Савченко, она готова вести предвыборную агитациюиз автозака.