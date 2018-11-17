Депутат
Верховной рады Украины Надежда Савченко – личность весьма любопытная.
Учеба на дизайнера, работа в сексе по телефону, служба в армии, участие в
политической деятельности – за 37 лет своей жизни одиозный
парламентарий успела сменить много видов деятельности. Некоторые
детали ее биографии хорошо известны широкой общественности, о других,
причем весьма пикантных, по-прежнему знают немногие.
Депутат
Верховной рады Украины Надежда Савченко – личность весьма любопытная.
Учеба на дизайнера, работа в сексе по телефону, служба в армии, участие в
политической деятельности – за 37 лет своей жизни одиозный
парламентарий успела сменить много видов деятельности. Некоторые
детали ее биографии хорошо известны широкой общественности, о других,
причем весьма пикантных, по-прежнему знают немногие.
Надя из Киева
Надежда
Савченко родилась в 1981 году в Киеве. О ее ранних годах известно мало. В молодости будущий капитан украинской армии выбрала вполне
женскую специальность – дизайнер-модельер. После этого училась на
факультете журналистики главного украинского вуза – Киевского
национального университета.
Но в стенах КНУ Савченко пробыла недолго. Спустя год неожиданно ушла
из университета. Поступок странный, ведь элитный вуз и престижный факультет – это пропуск в успешную жизнь, отличный старт для стремительной карьеры. Скорее всего, Савченко поняла, что
хочет заниматься совсем другим.
Из железнодорожников в десантуру
Оставив
университет, она решила поступить на службу в армию. Савченко стала
радистом в Железнодорожных войсках. Но и там ей не понравилось, поэтому
будущий депутат перевелась в 95-ю десантную бригаду.
О службе там
Савченко любила рассказывать в драматических подробностях. Депутат
Верховной рады вспоминала, что командир поставил условие:
если она пробежит 15 километров в полной амуниции и с 15-килограммовым рюкзаком на равных с другими военнослужащими, то ее примут в подразделение.
Со
слов Савченко, она не только пробежала маршрут и не отстала от других,
но еще и несла на себе трех солдат. Впрочем, складывается впечатление,
что депутат все же преувеличивает. Столь серьезную нагрузку может не
выдержать даже молодой, здоровый мужчина, не говоря уже о женщине. Физиологические особенности никто не отменял.
Иракские откровения
В
2004 году Савченко в составе украинского миротворческого контингента
отправляется в Ирак. Там она в течение шести месяцев прослужила стрелком
3-й роты 72-го отдельного механизированного батальона.
Командировка
в арабскую республику стала одним из самых скандальных эпизодов в
истории украинской армии. Безудержное пьянство, разврат, контрабанда
валюты – все это стало частью будней вояк из Незалежной.
Свои
воспоминания о том времени Савченко изложила в автобиографической книге
"Сильное имя Надежда". В частности, теперь уже бывшая "героиня
украинского народа" призналась, что мылась в душе вместе с шестью
мужчинами. Правда, она утверждает, что купалась в тельняшке и трусах, а
парни – те раздевались догола. "Мне было пофиг, да и им тоже!" -
признавалась Савченко.
Несмотря
на то, что особой красотой Савченко не отличается, в Ираке у нее
нашлись поклонники. Во всяком случае, так утверждает сама Надежда. Якобы
к ней сватался местный мужчина, которого она называла "иракским
принцем". По ее словам,
ухажер приносил ей цветы и финики и предлагал командованию 50 тысяч
долларов за ее выкуп.
Несостоявшаяся летчица
После
возвращения на родину Савченко была принята в Харьковский институт
летчиков. Учеба давалась будущему депутату нелегко: ее два раза
отчисляли как непригодную к вылетам. Работать с ней никто не хотел,
поэтому после окончания вуза она стала не летчиком, а штурманом
вертолета.
В
2014 году Савченко оказалась в Донбассе, где в составе печально
известного карательного батальона "Айдар" приняла участие в боевых
действиях против ополченцев. Побывавший в украинском плену священник
Владимир Морецкий рассказывал, что Надюша предлагала сдать пленных на органы и заработать денег.
"Да, я убивала"
В
середине июля 2014 года Савченко попала в плен к ополченцам из
батальона "Заря". В Сети появилась видеозапись ее допроса, где она
призналась, что работала наводчицей. "Убивала ли я? Ну да, я
убивала", – заявила Савченко.
В
марте 2016 года Донецкий городской суд Ростовской области признал
Савченко виновной в смерти российских журналистов Антона Волошина и
Игоря Корнелюка. Наводчицу приговорили к 22 годам колонии общего режима.
Однако
спустя два месяца, в конце мая 2016 года, она была помилована
президентом России по просьбе родственников погибших корреспондентов. В
тот же день она прибыла в аэропорт Борисполь, где ее встречали как
народную героиню.
Новое дело
Но
на геройских лаврах наводчица почивала недолго. Из-за своей точки
зрения на войну в Донбассе она снискала множество врагов в украинской
политической элите и растеряла весь авторитет в обществе.
В частности,
депутат призвала к переговорам с непризнанными Донецкой и Луганской
республиками. В декабре 2016 года эффект разорвавшейся бомбы произвела
ее встреча с тогдашними главами ДНР и ЛНР – Александром Захарченко и
Игорем Плотницким.
Очень
скоро Савченко из народного героя превратилась в изгоя. В марте 2018
года ее обвинили в подготовке теракта против высшего руководства страны и
лишили депутатской неприкосновенности.
Сейчас
Савченко находится в следственном изоляторе. Тем не менее сдаваться
она не собирается. Одиозный парламентарий заявила, что намерена бороться за пост
президента на выборах, которые пройдут через полгода. Лишение свободы ее
не смущает: по словам Савченко, она готова вести предвыборную агитацию
из автозака.