В Кордове на стадионе имени Марио Кемпеса состоялся товарищеский матч, в котором встретились сборные Аргентины и Мексики. Игра завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

В Кордове на стадионе имени Марио Кемпеса состоялся товарищеский матч, в котором встретились сборные Аргентины и Мексики. Игра завершилась победой хозяев со счетом 2:0.В составе выигравшей команды единственный гол на 44-й минуте забил защитник испанского "Вильярреала" Рамиро Мори. Еще один мяч на 83-й минуте защитник мексиканцев Исаак Брисуэла (83) отправил в собственные ворота.20 ноября команды проведут еще одну встречу, которая состоится на стадионе "Мальвинас Архентинас" в аргентинской провинции Мендоса.