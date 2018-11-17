Евгений Осин скончался на 55-м году жизни. В последнее время певец злоупотреблял спиртными напитками.

Евгений Осин скончался на 55-м году жизни. В последнее время певец злоупотреблял спиртными напитками.Перед смертью Осин пропал. Он не выходил на связь в течение недели.Тревогу забила сестра исполнителя Альбина. Женщина приехала домой к певцу, долго стучала в дверь, но он не открывал. Тогда Альбина воспользовалась своим ключом. Однако было уже слишком поздно.Сестра нашла Евгения без признаков жизни. Альбина побежала к соседям и попросила вызвать скорую. Прибывшие медики лишь констатировали смерть исполнителя нетленки "Плачет девушка в автомате". Оказалось, что всю неделю Осин пил. Длительного запоя не выдержало сердце певца и остановилось, передает РЕН ТВ.Новость дополняется