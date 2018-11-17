Американское издание Washington Post заявляет со ссылкой на источник в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) США, что приказ об убийстве журналиста Джамаля Хашогги отдал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

Американское издание Washington Post заявляет со ссылкой на источник в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) США, что приказ об убийстве журналиста Джамаля Хашогги отдал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.По данным источника, ЦРУ изучило звонки журналисту брата наследного принца, посла королевства в США Халеда бен Сальмана. В результате анализа полученной информации был сделан вывод о том, что Халед бен Сальман сказал Джамалю Хашогги, что тот должен посетить консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить документы для оформления брака, и заверил, что журналисту ничто не угрожает. Washington Post утверждает, что Халед сделал звонок по указанию брата.Также издание сообщает, что доказательства причастности наследного принца к убийству журналиста доведены до президента США Дональда Трампа, но тот воспринял их скептически, передает ТАСС. В выводах ЦРУ о причастности наследного принца Саудовской Аравии к убийству Джамаля Хашогги также говорится, что Мухаммед бен Сальман Аль Сауд фактически является главным человеком в стране, который контролирует даже незначительные дела в королевстве.Как сообщалось, известный критическими статьями о политике Эр-Рияда саудовский журналист Джамаль Хашогги пропал при посещении генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября, и уже 20 октября саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании дипломатической миссии в результате конфликта.В минувший четверг, 15 ноября, США ввели санкции в отношении 17 подданных Саудовской Аравии, причастных, по мнению Вашингтона, к убийству журналиста. Ранее в этот же день генпрокуратура Саудовской Аравии обнародовала итоги расследования дела Хашогги: задержан 21 человек, 11 подданным королевства предъявлены обвинения в причастности к убийству, пятерым из них грозит смертная казнь.