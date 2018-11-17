В ток-шоу рассматривались различные вопросы, посвященные профилактике употребления наркотических средств...

Сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве в рамках Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» встретились со студентами 2-го медицинского колледжа Департамента здравоохранения г. Москвы.В целях повышения эффективности антинаркотической деятельности среди молодежи Управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве проведено ток-шоу на тему: «Стрессы. Возникновение зависимости».В качестве экспертов на мероприятии присутствовали: майор полиции Екатерина Чистякова – начальник отделения Отдела межведомственного взаимодействия с органами государственной власти и в сфере профилактики УНК ГУ МВД России по г. Москве; кандидат психологических наук Ирина Кутянова, главный специалист-эксперт ОМВП УНК ГУ МВД России по г. Москве, специалист центра профилактики зависимого поведения Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения г. Москвы Юлия Кудинова, директор Центра первичной профилактики наркомании Департамента образования г. Москвы Марина Кондакова; Юлия Матюнина, представитель общественности.В ток-шоу рассматривались различные вопросы, посвященные профилактике употребления наркотических средств. Студенты из зала активно задавали интересующие их вопросы экспертам, а некоторые даже вступали в спор, четко аргументируя свою позицию и отстаивая мнение. Ребята спрашивали экспертов об основаниях привлечения к уголовной и административной ответственности за противоправные деяния в сфере незаконного оборота наркотиков.Также обсуждались вопросы последствий употребления запрещенных средств и веществ; какие последствия для психического здоровья влечет употребление наркотиков; что можно сделать, чтобы помочь наркозависимому, какие профилактические программы наиболее эффективны.Особый интерес вызвала тема дружбы, манипуляций в среде сверстников. Эксперты рассказали ребятам, каким образом можно распознать манипуляции, в том числе в сфере незаконного оборота наркотиков, как справляться со стрессами, как можно более эффективно достигать своих целей. Ребята в конце мероприятия сделали вывод о том, что если у человека есть ясные цели, то им гораздо сложнее манипулировать.В ток-шоу эксперты ответили на все вопросы присутствующих, с разных позиций – правовой, медицинской и психологической.Эксперты и самые активные участники ток-шоу получили благодарственные письма от руководства УНК ГУ МВД России по г. Москве.Студенты изъявили желание и впредь участвовать в подобных ток-шоу, поскольку остались еще вопросы, которые хотелось бы обсудить и выслушать по ним мнения экспертов.УНК ГУ МВД России по г. Москве